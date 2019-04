De ce a ajuns un austriac să se spânzure sub podul de la Mărăcineni. Biletul de adio

Un austriac de 48 de ani a fost găsit fără viață în județul Buzău, pe podul de la Mărăcineni. Omul, căsătorit cu o tânără de la noi, a lăsat în urmă un bilet de adio și, cel mai probabil, și-a pus capăt zilelor.

În acest caz a fost deschis un dosar de moarte suspectă. Austriacul în vârstă de 48 de ani era căsătorit cu o româncă şi amândoi locuiau în comună Mărăcineni din judeţul Buzău.

Potrivit vecinilor, cei doi s-ar fi certat duminică, apoi bărbatul a plecat de acasă. Luni, trupul său a fost zărit de un muncitor care lucrează în apropiere de podul din zonă.

"Am văzut ceva atârnat, am ajuns la garaj aici şi m-am uitat cu binoclu de acolo şi când am venit aici aproape l-am văzut. E însurat cu o fată de aici de la noi din sat”, spune un bărbat.

Omul a sunat imediat la 112 şi pompierii au intervenit pentru a recupera cadavrul spânzurat de podul de la Mărăcineni. Operaţiunea a durat aproximativ o oră.

Biletul de adio, găsit în buzunarul său

Poliţiştii au găsit în haina austriacului paşaportul său şi un bilet de adio scris în limba germană.

Ane-Marie Vrapciu, IPJ Buzău: "Din primele date a rezultat că este vorba de un cetăţean străin care ar fi căsătorit cu o cetăţeană din judeţul Buzău. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru moarte suspecta."

Cercetările în acest caz continua pentru a lămuri cum s-a petrecut totul.

