Bărbat, găsit carbonizat în casă. Apropiaţii cred că şi-a incendiat intenționat locuinţa

Un bărbat de 84 de ani din judeţul Dâmboviţa a fost găsit carbonizat în locuinţa sa. Apropiaţii povestesc că se afla într-un proces cu rudele lui şi cred că ar fi pus foc locuinţei intenţionat.

Pompierii nu exclud însă ipoteza ca totul să fi pornit de la o defecţiune a aragazului alimentat de la o butelie.

Totul s-a petrecut în bucătăria de vară a bărbatului de 84 de ani. Bătrânul era văduv şi locuia împreună cu fiul său şi cu familia acestuia. Între ei erau neînţelegeri, povestesc cunoscuţii, după ce pensionarul a decis să ajungă chiar la judecată, din cauza moştenirii .

O vecină a sunat la 112 şi a dat alarma. Pompierii sosiţi la faţa locului au reuşit să stingă incendiul, însă din păcate, pentru bătrânul de 84 de ani nu s-a mai putut face nimic. Acesta era carbonizat, în bucătăria de vară.

Martor: “Nu a putut fi salvat, eu am văzut prima, eu am anunţat pompierii, el a dat foc. Era în judecată. Intenţionat a dat, ca să nu le rămână la copii.”

După ce au văzut flăcările vecinii au încercat să îl salveze pe bătrân.

Vecin: “Eu am intrat acolo când am văzut flacăra, am deschis uşa, era după uşă, pe colţ, am vrut să bag mâna, să îl apuc, dar când a făcut condesul ăla de aer, a venit flacăra, n-am mai putut să îl scot.”

Vecină: “Am vrut să intru şi eu, dar nu am mai putut, mi-a venit flacăra în faţă!”

Când a văzut dezastrul din casa, nora bătrânului a leşinat şi a avut nevoie de îngrijiri medicale

Vecină: “Când am venit se vedea fumul, au venit pompierii. Am auzit că a ars omul ăla, voia să îşi încălzească mâncarea. Nora sa e luată cu salvarea, i-a venit rău.”

Pompierii au lichidat incendiul, iar din primele cercetări spun că este posibil ca focul să fi plecat de la o defecţiune a aragazului.