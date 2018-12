Cuplu condamnat la închisoare după ce au întreținut relații sexuale cu o adolescentă

Matthew Fox și Katherine Slym au invitat-o pe tânără în camera lor de hotel, i-au oefrit băuturi alcoolice și țigări, apoi au întreținut relații sexuale cu minora, scrie mirror.co.uk.

