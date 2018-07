Cum a reușit o tânără să scape de răpitorul ei, care intenționa s-o folosească drept sclavă sexuală

După două zile în care a fost ținută legată de un dulap, tânăra a fost de acord să împartă un pat cu răpitorul ei.

”Cu cât am început să vorbim mai mult, cu atât legătura era mai mare și odată ce mi-am dat seama că începea să mă placă, știam că trebuie să folosesc asta în avantajul meu”, povestește ea.

Tânăra în vârstă de 20 de ani din Londra spune că a fost atrasă în Milano de răpitorul ei cu o propunere de a fi model într-o sedință foto, în iulie anul trecut. Ajunsă acolo, i-a fost injectată ketamină, apoi a fost dezbrăcată, încătușată, băgată într-o geantă și dusă la o fermă, scrie BBC.

Când a ajuns la locuința răpitorului ei, acesta i-ar fi spus că o va vinde drept sclav sexual pentru suma de 300.000 de euro.

”Am crezut tot ce mi-a spus și nu m-am îndoit de el nicio secundă, pentru că avea toate detaliile puse la punct”, spune tânăra.

Chloe povestește că l-a întrebat dacă ar putea să o sărute și să aibă o relație. ”Am crezut că asta este șansa mea de a ieși”. ”Odată ce i-am văzut reacția la ceea ce am spus că s-ar putea întâmpla în viitor, el a fost foarte încântat și vorbea mereu despre asta. Ăsta a fost răspunsul care m-a făcut să-mi dau seama că trebuie că continui asta”, a mai spus tânăra.

Agresorul ei a eliberat-o atunci când a aflat că nu va primi suma promisă pentru ea și a condus-o personal la consulatul britanic din Milano. Martorii povestesc că au fost suprinși în timp ce râdeau într-o cafeanea, înainte de a se deschide consulatul.

”A trebuit să fac tot ce am putut pentru a-l face să se îndrăgostească de mine”, spune victima.

Chloe a depus imediat plângere, iar agresorul, un cetățean polones, a fost condamnat la 16 ani și 9 luni de închisoare în Milano.

