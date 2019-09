Cum a reușit o femeie să-și salveze nepoata care era pe punctul de a cădea de la balcon

Aceasta a alergat pentru a o prinde pe cea mică, care alunecase printre barele de metal de la balconul etajului șapte al unui bloc dintr-un complex rezidențial, informează Mirror.



În tot acest timp, mai mulți martori au filmat momentul salvării copilului și au apelat serviciile de urgență.



Bătrâna a ținut-o pe fată, până la sosirea pompierilor, care au reușit să le salveze pe amândouă.



În imaginile surprinse, se observă cum un pompier încerca să o scoată pe fată dintre bare.

Gran clings to toddler, 3, 70ft above ground after she slipped through balcony railingshttps://t.co/gFOo7QjcBO pic.twitter.com/XhepksTrtv