Aproximativ 40 de mii de lei s-au plimbat între conturile suspecților. În timp ce toți trei au ajuns în arest, comunitatea lor, șocată de povestea de groază, vorbește despre legătura amoroasă pe care o aveau femeile și care ar fi dus la crimă.



Deși în fața jurnaliștilor a fost tăcută, femeia acuzată că a comandat și plătit uciderea soțului ei le-a povestit anchetatorilor în detaliu cum a procedat. Asasinatul l-a pus la cale împreună cu prietena ei - verişoara suspectului - iar pe individul care a comis crima, cele două l-au ales din rândul infractorilor mărunți, dispuși să ucidă pentru 40 de mii de lei.



Prietenă a fost cea care a atras victimă în locul în care și-a găsit sfârșitul.



Maria Venkli, mama bărbatului ucis: „Cineva mi-a spus că ele două erau lesbiene sau cum se spune... Şi cu toate că erau veri, ea era geloasă pe Piști.”



Tunde, soția bărbatului ucis, are 41 de ani iar prietena ei - Anna - este cu 4 ani mai mică. Pe o fotografie în care Anna este surprinsă într-un lan de floarea soarelui, femeia a scris „dragoste” și lângă a desenat o inimă neagră.

Tunde, în schimb, apare zâmbitoare alături de soț, într-o secvență de familie.

Cele două femei s-ar fi apropiat după ce Anna a început să lucreze pentru afacerea cu pantofi pe care o avea cuplul. Un rol l-a jucat și faptul că Tunde avea o relație zbuciumată cu soțul. Cei doi divorţaseră acum zece ani dar - de dragul celor doi copii pe care îi aveau se căsătoriseră din nou.



Tereza Șorba, fostă profesoară: „S-a confirmat, că știe și familia, că da, aveau relații foarte strânse cele două femei, da.”



Maria Nagy este mama suspectului plătit de cele două femei să le scape de bărbatul alături de care în fotografii, apăreau zâmbitoare. Una în calitate de soție și cealaltă - de verișoară.

Femeia nu își dă seama cum fiul ei a fost convins să ia o viață.



Maria Nagy, mama bărbatului acuzat de omor: „De omorât, n-o omorât, până acuma, pe nimeni, credeți-mă. Mă doare sufletul. Atâta mi-o spus, numa, că mami, am un năcaz mare.”



Individul tocmit să ucidă a pus în aplicare planul celor două femei prietene în decembrie, anul trecut - cu o săptămână înainte de Crăciun.



Maria Venkli, mama bărbatului ucis: „Eu patru luni am plâns după el și nu știam unde este.”



În acest timp, bărbatul zăcea îngropat lângă o carieră de nisip - unde asasinul și prietena soției au încercat să îl ascundă. Rudele vor să îi facă acolo o cruce.



Reporter: „V-ați fi putut aștepta ca propria lui soție și cu verișoara lui, să comploteze și să angajeze pe cineva, totuși, să-l omoare?”

Margareta, verișoara bărbatului ucis: „Nu. Nu. Nici n-am gândit, nici n-o trecut prin cap așa ceva.”



Zsolt Tuef, cumnatul victimei: „Noi am avut încredere că îl găsim viu.”



Cei responsabili de sfârșitul brutal al bărbatului sunt toți în arest. 25 de ani de închisoare este pedepsa maximă pe care o pot primi.