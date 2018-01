Criminal în serie, prins de poliţia canadiană. Rămășițele a cel puțin 3 victime, descoperite în ghivece

Un posibil criminal în serie a fost prins de poliţia canadiană, în Toronto. Bărbatul, de meserie grădinar, este acuzat că ar fi ucis 5 oameni şi că "prefera" victimele cu înclinaţii homosexuale.

Rămășițele a cel puțin trei victime au fost descoperite în ghivece de flori de mari dimensiuni, aflate pe proprietățile unor persoane, care l-au angajat pe bărbat ca peisagist.

Autorităţile se tem că numărul victimelor ar putea fi mai mare.

Bruce McArthur, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat la începutul lunii ianuarie, sub suspiciunea că ar fi ucis doi bărbați, care fuseseră daţi dispăruţi anul trecut.

La începutul acestei săptămâni, el a fost inculpat pentru alte trei crime, care ar fi fost comise începând cu 2012. Totul, pe baza unor dovezi culese de poliţişti când i-au percheziţionat proprietatea. Au găsit acolo rămăşiţe umane provenind de la mai multe cadavre, ascunse în ghivece de flori de mari dimensiuni.

Citește și Crima care a îngrozit Italia. Mesajele postate pe Facebook de cei doi români arestați

"Am găsit părţile de corpuri ascunse adânc în ghivece. Am confiscat mai multe ghivece şi vom continua să le analizăm. Nu am văzut niciodată aşa ceva. Un număr atât de mare de proprietăţi, potenţial suspecte, pe care trebuie să le analizăm", a declarat unul dintre anchetatori.

Grădinarul avea o listă de 30 de clienţi, iar autorităţile se tem că acesta ar fi "împrăştiat" rămăşiţele victimelor sale în ghivece amplasate la proprietăţile acestora din întreg oraşul Toronto.

Bărbatul a fost arestat la câteva luni după ce comunitatea LGBT din Toronto și-a exprimat îngrijorarea că un criminal în serie ar ucide bărbați gay, ca urmare a dispariției a două persoane.

Suspectul era el însuşi homosexual, iar unul dintre foştii lui parteneri s-a declarat şocat să afle vestea arestării lui: "L-am cunoscut acum 16-17 ani. Vestea m-a lăsat complet şocat. Încă mi-e greu să cred că a putut face aşa ceva".

Poliţiştii spun că au suficiente dovezi care îl incriminează pe McArtur în cazul uciderii acestor 5 bărbaţi şi, posibil, a mai multora.

Un fost detectiv FBI a urmărit cazul şi spune că este surprins de vârsta suspectului. Înseamnă fie ca McArthur şi-a început seria macabră relativ târziu, comparativ cu alţi criminali în serie, fie crimele sale se întind pe zeci de ani în urmă.

Un detaliu inedit descoperit de autorităţi este ca, în timpul sărbătorilor de iarnă, suspectul obişnuia să îl interpreteze pe Moş Crăciun la un mall din oraş.