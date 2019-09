Crimă șocantă la Iași. Un bărbat de 78 de ani, ucis de de fiul său. "Era mereu beat"

Crimă în Iaşi. Un bărbat de 78 de ani a fost ucis în bătaie de fiul său, cunoscut de vecini cu probleme psihice. Suspectul, în vârstă de 50 de ani, a venit băut acasă şi pus pe scandal, spun procurorii care au discutat cu apropiaţii familiei.

După omor, fiul s-a dus la un vecin şi i-a spus că şi-a găsit tatăl fără suflare şi a sunat la 112, după ajutor. Probele analizate însă de criminalişti arată clar că este vorba despre o moarte violentă.

Întâmplarea şocantă a avut loc într-un cartier din Iaşi, după miezul nopţii. Vecinii spun că nu au auzit niciun zgomot în noaptea cu pricina, însă cei doi s-au certat cumplit cu o zi înainte. De altfel, mărturisesc oamenii, mai mereu era scandal la ei în casă.

Vecin: Știu că se băteau în permanenţă. Numai bătăi şi se îmbătau. Pârnaie a făcut destulă.

Reporter: A mai fost în puşcărie?

Vecin: Da, a fost. Toată ziua aceea s-au certat. Moşneagul era treaz când l-am văzut eu. Dimineaţă a început să-l batjocorească, “ca-ţi fac, că-ţi dreg".

Vecină: În noaptea aceea nu am auzit nimic. Eu ştiu că băiatu asta e rău, înjură.

Reporter: Am auzit că are şi probleme psihice.

Vecină: Are, de asta l-au dus şi la Socola. Noi am avut probleme cu el. Multe beţii şi scandaluri, vecinii mei au stat în teroare de multe ori.

Reporter: Bea şi tatăl?

Vecină: Bea şi el, bea de scârbă. L-am compătimit că a muncit o viaţă pe şantier, să ţină familia."

Citește și Tânără jefuită și ucisă după ce a folosit aplicația de ridesharing. Pedeapsa primită de șofer

Vecinii spun că relaţiile dintre cei doi s-au deteriorat după ce bătrânul a rămas văduv, acum 4 ani. De atunci, toată strada îi ştia de frica fiului de 50 de ani, spun oamenii.

Vecin: N-am auzit nimic, era mereu beat ăla. La 6 dimineaţa cânta pe câmp. Probabil s-au certat de la bani, nu ar fi vrut tatăl lui să-i dea bani.

Reporter: Se certau des?

Vecin: Da.

Vecină: Era problema cu el în tot cartieru. Dacă întrebaţi de la un capăt la altul, toată lumea îl ştie. Beau toţi, de când a murit bătrâna, mama lor, de 4-5 ani, numai aşa o ţin.

Individul de 50 de ani urmează să fie supus unei expertize psihiatrice. Dacă se va dovedi că avea discernământ, riscă să stea ani grei în închisoare sau într-un centru special.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!