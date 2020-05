Crimă sinistră. Și-a decapitat fiica în somn, pentru că voia să fugă cu iubitul ei cu 20 de ani mai mare

Fata a fost ucisă în locuința sa cu o seceră, ca mod de pedepsire pentru faptele sale, transmite Daily Mail.

Potrivit presei locale, tânăra ar mai fi fugit o dată cu partenerul său, tatăl său nefiind de acord cu o căsătorie între cei doi.

Ambele familii au contactat autoritățile, cuplul fiind găsit în final. După această acțiune, tânăra a declarat că se teme pentru viața ei atât timp cât se află acasă.

Girl, 13, is ‘beheaded by her father' after falling in love with 34-year-old man https://t.co/sIsAwHvAoC