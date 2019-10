Crima care a șocat Belarusul. Un bărbat va ajunge în fața plutonului de execuție

Viktar Sharhel a fost condamnat la moarte, în fața plutonului de execuție, după ce a ucis-o pe Anna, în timp ce mama acesteia, Natalya Kolb, 26 de ani, care îi era prietenă, era acasă, relatează presa locală, conform Daily Mail.

Viktar și Natalya au fost găsiți în apartamentul ei, stând de vorbă la un pahar, când tatăl fetiței ucise, Leonid Kolb, a ajuns acasă și a făcut descoperirea șocantă. Potrivit presei locale, Leonid a intrat în apartament împreună cu cei doi fii ai cuplului și a văzut-o pe fetiță într-o baltă de sânge.

„Când Leonid a ajuns în apartament a văzut o scenă desprinsă din filmele de groază. Doctorul de pe ambulanță a leșinat când a ajuns și a văzut”, a povestit un vecin.

