Crima care a îngrozit un sat din Dâmbovița. Un bărbat de 60 de ani a fost găsit într-o baltă de sânge, în fața porții

Un bărbat de 60 de ani a fost găsit luni seară într-o baltă de sânge, fără suflare, în judeţul Dâmboviţa.

Suspect de crimă este un vecin de-al său, un tânăr de 20 de ani. El a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă în timp ce fugea din gospodăria victimei. Câteva ore mai târziu, polițiștii l-au prins și încătușat.

Omorul a avut loc într-o gospodărie din satul Răţoaia, comuna Bucşani. Victima, un bărbat de 60 de ani era necăsătorit și nu avea copii. Locuia singur și se ocupa cu creșterea animalelor. Un vecin care se întorcea cu mașina către casă l-a zărit prăbușit în fața porții.

Martor: ”Am trecut cu mașina, am încetinit, am observat că e inconștient, urme de sânge pe jos. În secunda doi am sunat la 112. Poliția a verificat camerele, se vede o siluetă care părăsește locul respectiv și fuge.”

Localnicii l-au bănuit de crimă pe un tânăr, de 20 de ani, care locuiește la aproximativ un kilometru de casa victimei. Între cei doi ar mai fi fost o ceartă, zilele trecute.

Vecinul victimei: ”E cineva cu care s-a certat acum câteva zile. Nu avea bani, nu îl știa nimeni cu bani, avea o pensie amărâtă. De aici, din sat, 19, 20 de ani.”

Vecinii spun că n-au auzit țipete sau zgomote care să îi alarmeze

Vecinul victimei: ”Nu am auzit nimic, am ieșit să fumez o țigară, am văzut o mașină și am văzut prin gard pe cineva.”

Vecină: ”Nu am auzit nimic, nimic, absolut nimic. Nu e bine ce a făcut.”

Vecin: ”M-a sunat un prieten că la mama, la poartă, a murit vecinul. Am rămas și eu așa, stupefiat.”

Polițiștii l-au identificat pe suspect și după câteva ore de la producerea crimei l-au prins în apropierea casei lui. Individul și-a recunoscut fapta, dar nu a spus clar din ce cauză și-a înjunghiat vecinul. Anchetatorii cer arestarea lui preventivă, iar dacă va fi găsit vinovat pentru omor, riscă până la 20 de ani în spatele gratiilor.