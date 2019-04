Credea că a fost mușcat de o insectă, dar medicii au fost nevoiți să îi scoată un ochi. VIDEO

iStock

Un bărbat care credea că a fost mușcat de o insectă a sfârșit prin a rămâne pe jumătate orb.

David Histon, în vârstă de 66 de ani, a observat o pată roșie pe nasul său și a crezut că a fost mușcat de o insectă. Însă aceasta a început să se mărească foarte mult, potrivit Mirror.

După câteva zile, când a văzut că pata roșie continua să se extindă, bărbatul a decis să consulte un specialist. David a fost șocat să afle că suferea, de fapt, de cancer de piele.

Dar boala sa era într-un stadiu destul de avansat, motiv pentru care doctorii au decis că trebuie să îi scoată un ochi pentru a-i salva viața.

„Aproape toată viața mea am fost grădinar, iar când am văzut pata roșie pe nas, m-am gândit că ar putea fi o mușcătură de insectă. Mi-am dat cu puțină cremă și gata. Acum realizez că nu trebuia să fac asta. Doctorii mi-au spus că dacă mai așteptam, cancerul s-ar fi răspândit până la creier. Știam că dacă îmi vor scoate ochiul, voi putea trăi, așa că am făcut-o”, a spus David.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer