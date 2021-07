Covid-19 a făcut ravagii în familia unui fost fotbalist. 15 rude ale acestuia au fost răpuse de virus

Cândva o vedetă a fotbalului din Namibia, Marley Ngarizemo, 42 de ani, trăiește un adevărat coșmar. Fostul sportiv și-a pierdut 15 rude, inclusiv tatăl, fratele, cumnata și o mătușă, de când al treilea val de Covid-19 a lovit țara africană.

Alte șase persoane din familia lui Marley Ngarizemo se află în prezent internate în spital, informează BBC.

"Nu știi dacă lumea se sfârșește", a afirmat fostul fotbalist, care a jucat pentru Namibia la ediția din 2008 a Cuei Africii pe Națiuni.

Acesta a adăugat că situția provocată de Covid-19 în Namibia poate fi comparată cu "un tsunami, cu un vulcan, cu un genocid".

Namibia, care are o populație de 2,5 milioane de locuitori, are în prezent cea mai mare rată zilnică de deces din lume: 22 la un milion de oameni, potrivit Our World in Data. Tunisia se află pe locul secund, cu 13 morți la un milion de persoane, iar Surinam e pe poziția a treia, cu 10 oameni decedați la un milion.