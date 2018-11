Coșmarul trăit de copiii de la o creșă. Îngrijitoarele îi obligau să se bată între ei

Mickala Guliford, în vârstă de 28 de ani, și Ten Dailey, în vârstă de 22 de ani, sunt anchetate din cauză că i-au provocat pe copiii de 3 și 4 ani de la creșa la care lucrau să se bate. Într-un filmuleț, cel puțin șase copii se bat timp de 35 de minute, informează CNN.

Unul dintre copii pare speriat și începe să plângă, conform documentelor din instanță. Cu toate acestea, femeiloe continuă să îi încurajeze să se bată, iar una dintre ele „sare în sus și în jos, plină de entuziasm.”

Incidentul a avut loc în 7 decembrie 2016, de ziua unui copil identificat drept C.L. Acesta a suferit lovituri la nivelul feței și s-a ales cu un ochi vânăt, au mai arătat anchetatorii.

Totul a ieșit la iveală după ce un copil de 10 ani a înregistrat incidentul pe tabletă. El era cu alți copii într-o altă sală și s-a speriat când și-a văzut fratele rănit, plângând pentru că a fost obligat să se bată de trei ori. I-a dat mesaj mamei, care a alertat creșa.

Ca urmare a anchetei, cele două profesoare au fost concediate.

This is so disturbing: Parents in St. Louis are suing after video emerged of an apparent fight club at their children's DAYCARE facility. Teachers can be seen looking on, and the only person to intervene is one of the other children. Story at 5:30 on #WBZ. pic.twitter.com/nnfzzLT12z