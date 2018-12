Coșmarul prin care a trecut o studentă. Bătută și violată în stația de autobuz

Andrea Sicignano

Andrea Sicigano, o tânără de 27 de ani din Statele Unite care a venit la studii în Spania, a fost atacată și violată într-o stație de autobuz din Madrid.

Tânăra a fost abordată de un bărbat, după ce s-a urcat în autobuzul greșit. Străinul ar fi bătut-o și violat-o în timp ce se îndrepta spre casă. Inițial, acesta a abordat-o spunând că vrea să o ajute, dar apoi a început să o lovească până când n-a mai putut vedea nimic din cauza sângelui, informează Daily Mail.

Tânăra susține că a strigat și a încercat să se lupte cu atacatorul, după care ar fi încercat să pună mâna pe telefon ca să ceară ajutor.

„Am telefonul tău, n-ai cum să suni pe nimeni”, i-ar fi spus el.

După aceea, bărbatul a violat-o. Tânăra a povestit coșmarul prin care a trecut, într-o postare pe Facebook, însoțită de fotografii cu chipul său desfigurat.

„Trăiesc în Madrid de șase luni. O prietenă m-a vizitat weekendul trecut, am ieșit să vedem un spectacol de Flamenco. Eram amândouă amețite de la băutură și, după ce am părăsit barul, am plecat în direcții opuse. Încercând să ajung acasă, m-am urcat în autobuzul greșit. Toată lumea părăsise stația. Am așteptat în stație, încercând să îmi dau seama ce să fac mai departe. Un bărbat care se afla în stația de autobuz a văzut că sunt supărată, așa că s-a așezat lângă mine și s-a oferit să mă ajute. Era 4 dimineața, mă rătăcisem și autobuzele nu mai circulau. Aveam nevoie de ajutor și acest bărbat mi-a spus că mă poate ajuta să ajung acasă”, a scris tânăra.

Facebook.com

La scurt timp, acesta ar fi devenit violent.

„M-am prefăcut că am murit. M-am ruguat ca atunci când voi deschide ochii să dispară. M-a violat. Am alergat desculță pe stradă, țipând după ajutor. Făceam gesturi disperate, dar pe lângă mine au trecut trei sau patru mașini care m-au ignorat. În cele din urmă, a oprit o mașină și m-am dus spre ei cu sânge pe față și pe haine. Un străin a sunat la ambulanță.”

Ca urmare a incidentului, poliția a deschis o anchetă.

„Uitându-mă peste imaginile din autobuz, am descoperit că bărbatul l-a urmărit întreaga călătorie. Putea să mă ucidă. Mă bucur că sunt în viață.”

Facebook.com

Acum, ea a lansat o campanie de strângere de fonduri care să-i acopere o parte din cheltuielile medicale.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer