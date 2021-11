O companie medicală din SUA a transmis o autopsie a unui cadavru uman pe internet şi a vândut bilete curioşilor

Controversă uriaşă în Statele Unite, după ce o companie medicală a transmis o autopsie a unui cadavru uman pe internet şi a vândut bilete curioşilor care voiau să participe, în persoană sau online.

Trupul bărbatului decedat fusese donat pentru a fi folosit în scopuri ştiinţifice, însă familia lui s-a declarat şocată de cele întâmplate. Autorităţile spun că nu a avut loc nicio infracţiune, dar poate fi deschis un proces civil în acest caz.

Macabrul eveniment a avut loc într-un hotel din orașul american Portland. O companie numită "Știința Morții" a promovat autopsia ca fiind un curs de... laborator. Doritorii au putut să-și cumpere bilete și să participe la autopsie în persoană sau virtual, pentru că totul a fost transmis în direct pe internet. Autoritățile locale nu au reușit să împiedice desfășurarea lui.

Kimberly DiLeo, investigator: "Am fost șocați și oripilați când am aflat că un asemenea eveniment urma să aibă loc."

Oficialii au luat legătura cu hotelul unde ar fi trebuit să aibă loc, inițial, autopsia și au reușit să convingă managementul să anuleze evenimentul.

Kimberly DiLeo, investigator: "Organizatorul a mutat, apoi, evenimentul la hotelul de pe strada Naito. I-am contactat și au refuzat să anuleze evenimentul."

Când controversa a luat amploare și a ajuns în toată presa americană, managerul hotelului respectiv a dat un comunicat în care a precizat că angajații lui au fost induși în eroare de compania care a organizat evenimentul.

Între timp, văduva bărbatului, un american de 92 de ani decedat din cauza complicaţiilor provocate de COVID, a luat deja legătura cu un avocat. Femeia încă nu și-a revenit din șoc, dar a transmis presei că ceea ce s-a întâmplat este oribil și lipsit de etică.

Kimberly DiLeo, investigator: "Am stat de vorbă cu Elsie Saunders. Am vrut să mă asigur că e în regulă. Are 92 de ani și locuiește singură. Eram îngrijorată pentru ea. E complet distrusă. Se simte cumva responsabilă, e o adevărată tragedie."

Compania care a pus la cale autopsia cu public a obținut cadavrul de la o organizație neguvernamentală din domeniul medical. Familia bărbatului decedat donase trupul, strict în scop științific.

Obteen Nassiri, Manager, medic: "Vreau să spun că suntem foarte recunoscători pentru donația generoasă pe care au făcut-o în numele științei și educației medicale, dar regretăm enorm faptul că trupul donatorului a fost folosit în acest fel, nu asta a fost intenția noastră."

Poliția din Portland a deschis o anchetă, dar nu a descoperit vreo faptă penală. Cu toate astea, procurorul districtual face propria investigație, pentru a stabili dacă au fost încălcată legislația civilă.