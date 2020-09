Clipe dramatice pentru un bărbat din Bistrița-Năsăud. Ce i s-a întâmplat, în timp ce curăța o fântână

Prin momente dramatice a trecut un bărbat din Domneşti, Bistrița- Năsăud, care fusese tocmit să cureţe o fântână înnămolită.

Nu se știe cum a dislocat o piatră şi a declanşat, fără voie, o avalanşă de bolovani, care l-au blocat în puţ. Pe jumătate îngropat, omul de 63 de ani şi-a văzut moartea cu ochii.

Salvatorii chemaţi de urgenţă au reuşit să-l scoată cu bine din fântâna şi au fost uimiţi să descopere că are doar câteva contuzii.

Ca să cureţe fântână, bărbatul a coborât pe scara în puţ şi a început să scoată apa şi mâlul depus, iar fiul şi proprietarul asistau la toată operaţiunea. La un moment dat, o piatră s-a desprins şi instantaneu s-a produs o alunecare de bolovani. Omul a rămas prins dedesubt.

Bietul om a fost prins că într-o menghină, de la brâu în jos şi a apucat să se tragă sub scara coborâtă în fântână. Imediat au fost chemate ajutoare.

Primul la faţa locului a fost un pompier care se pensionase în urmă cu o lună şi era în apropiere.

Iacob Handrea, fost pompier în rezervă : "S-au mişcat pietrele şi l-au prins în fântână, am încercat să comunic cu persoană, am văzut că e conştientă, i-am spus să nu se mişte şi am sunat la 112".

Proprietar: "Copilul a scos apă, omul s-a băgat în fântână, eu duceam apă şi dintr-o dată am auzit că s au răsturnat pietrele. De 10-15 ani nu a mai fost curăţată, nu ne-am gândit la aşa ceva".

Localnic: "S-a băgat la curăţat şi s-a năruit vreo piatră şi s-a dus pe el, era singur în fântână dar mai erau doi vecini, mai multe pietre au căzut pe scară şi el stă rezemat de fântână".

Localnic: "Am zis către el să nu se bage că nu e stabilă fântână, noroc că nu l-a prins cu capul în jos că era mort săracul, a avut curaj şi s-a băgat, e făcută şi de 50 de ani, sunt pietre micuţe şi sunt băgate cap în cap".

Salvatorii au îndepărtat bolovan cu bolovan şi după mai bine de o oră de eforturi au reuşit să scoată victima la suprafaţă, în stare stabilă.

Marius Rus, purtător de cuvânt ISU Bistrița-Năsăud: "Era surprins sub un mal de bolovani care s au răsturnat în fântână în care lucra, a fost extras în viaţă, conştient, cooperant".

Bărbatul a fost transportat la spital cu doar câteva contuzii minore.