Clipe de groază la metrou! Un bărbat căzut pe șine a fost salvat în ultima clipă

Scena s-a petrecut la a stația Oakland Coliseum, la puțin timp după meciul Raiders contra Lions. Imaginile surprinse de camere video arată cum un bărbat s-a dezechilibrat și a căzut pe șine, cu câteva secunde înainte ca metroul să intre în stație.

John O’Connor, supraveghetor la metrou, a fost martor la incident. Acesta a reușit în ultima clipă să îl salveze pe bărbat și să îl tragă înapoi pe peron, potrivit FoxNews.

O’Connor a postat ulterior un video în care îl îmbrățișează pe cetățean. Firma de transport în comun a preluat postarea și a transmis: „El a salvat o viață în această seară.”

This #BART worker just saved this man from falling onto the tracks as the train was approaching! Amazing!! pic.twitter.com/RX3zD36853