Clipe de coșmar pentru o fetiță de 10 ani. A fost abuzată de un bărbat de 40 de ani, cu doi copii acasă

Clipe cumplite pentru o copilă de 10 ani din județul Alba care a fost ademenită într-o casă aflată în construcție și a fost abuzată sexual de un bărbat de 40 de ani.

După ce a reușit să scape din mâinile individului, fetița a mers acasă și le-a povesit totul părinților care au anunțat Poliția. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani locuiește în comuna Ighiu, din județul Alba, și ar fi convins-o pe copilă să îl însoțească într-o casă aflată în construcție. Acolo, bărbatul a agresat-o pe fetiță. Într-un final, ea a reușit să fuga și a mers direct acasă, în stare de șoc. Vecinii au rămas îngroziți când au aflat ce s-a petrecut, mai ales că suspectul este căsătorit și are copii.

Vecin: “Nu aș putea să cred așa ceva, că s-a întâmplat. Om la locul lui, cât îl știu, om de treabă. Când am auzit ce s-a întâmplat am rămas foarte... Are și el copii”.

Vecin: “Băiat muncitor, cu familie, cu doi copii. Niciodată nu m-am gândit că ar putea să fie om nelalocul lui. Nu se poate așa ceva, să se întâmple între oameni cu familii așa”.

Polițiștii l-au reținut pe suspect pentru 24 de ore.

Comisar șef Luminița Prodan, purtător de cuvânt IPJ Alba: “Se pare că bărbatul ar fi ademenit-o într-o casă în construcție unde ar fi pipăit-o. Polițiștii au reușit să îl identifice și să-l rețină”.

Psiholog Bianca Piaza, șef birou DGASPC Alba: “Există posibilitatea să fie foarte, foarte multe urmări la nivel psihic pentru copilul respectiv. Aceste urmări se pot manifesta la nivelul alimentației, la nivelul somnului, la nivelul compartimentului, la nivelul stimei de sine, încrederii față de oameni. Ne asigurăm că îi furnizăm copilului empatie și sprijin încât el să se simță în siguranță, că are pe cineva aproape și să nu simță în pericol”.

Copila vă fi consiliată de psihologi de la Protecția Copilului Alba.