Cinci morți și doi răniți după ce un avion s-a prăbușit peste o casă, în California

Avionul de tip Cessna 414A cu două motoare a decolat de pe Aeroportul Minicipal Fullerton, însă la doar câțiva kilometri distanță, s-a prăbușit peste o casă. Bucați din avion s-au împrăștiat în zona cartierului Yorba Linda.

Pilotul era singura persoană care se afla în avion. Alte patru persoane care se aflau în casa distrusă , doi bărbați și două femei, au murit din cauza incediului izbucnit.

A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/ApabRhrWfB