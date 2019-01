Chinuită și amenințată de propriul tată, care o viola de un an. Coșmarul unei fete din Neamț

Un bărbat de 55 de ani din judeţul Neamţ a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, acuzat de fapte îngrozitoare.

Procurorii spun că şi-a violat fiica, o adolescentă, vreme de un an de zile. Chinuită şi ameninţată să păstreze tăcerea, fata de 14 ani şi-a făcut totuşi curaj şi a povestit la şcoală despre calvarul prin care trecea.

Grav e ca însăşi mama fetei recunoaşte că fiul mai mic, de 12 ani, i-ar fi spus la un moment dat despre abuzurile la care era supusă copila, însă femeia nu a făcut nimic.

Anchetatorii au stabilit că individul îşi abuza fiica încă de la începutul anului 2018. S-a întâmplat de multe ori, atunci când mama adolescentei era plecată de acasă. După ce îşi chinuia copila, bărbatul o ameninţa cu bătăi crunte, în caz că va povesti cuiva despre chinurile îndurate.

În urmă cu câteva zile, fata n-a mai rezistat. În timpul unor activităţi de vacanţă ţinute la şcoala din comună, i-a mărturisit totul unei profesoare. Revoltata, femeia s-a dus imediat la Poliţie. Individul nu a recunoscut nimic, dar pe baza probelor a ajuns în arest.

Se pare că fratele mai mic al fetei l-a văzut pe tatăl său în timp ce îi chinuia sora. Băiatul i-ar fi spus apoi mamei despre cele întâmplate, dar nu a fost crezut.

”Aţi ştiut ce s-a întâmplat?

Nu am ştiut nimic. Fata a tot vorbit ea ceva dar eu nu l-am prins pe el în fapt, să pot să îl acuz.

Pe el l-aţi întrebat?

A spus că nu şi că suntem nebune amândouă.

Îl credeţi în stare să fi făcut asta?

Eu zic că nu, dar faptele concrete, am băieţelul şi l-a prins în fapt, iar ce declaraţie a dat fata la primărie am rămas şocată.”

Copila a rămas deocamdată în grija unor rude. Este consilită de un psiholog, care încearcă să o ajute să depăşească traumele suferite.

Vecinii spun că bărbatul munceşte la o stână. Urmează ca autorităţile să stabilească dacă victima şi fratele ei pot fi lăsaţi în familie. Pentru viol, bărbatul riscă să îşi petreacă următorii 12 ani după gratii.

