Părinții copilului agresat la creșă de o îngrijitoare nu au reclamat-o pe femeie

La doar câteva zile după ce un bebeluş a fost lovit de o asistentă din Dâmboviţa, un nou caz de agresiune a ieşit la iveală, în Baia Mare.

De această dată, „protagonistă" este o îngrijitoare. Individa a bruscat un copil de creşă, pentru că nu voia să doarmă. Scenele au fost suprinse de camerele de supraveghere.

Cele două cazuri ridică o problemă serioasă, legată de seriozitatea testelor psihologice, pe care cei care lucrează cu cei mici le fac, înainte de angajare.

O mamă care are acces de acasă la sistemul de supraveghere video din creşă a văzut aceste imagini revoltătoare. Un copil de trei ani este lovit peste cap şi trântit de o angajată instituţiei. S-a întâmplat de două ori, în două încăperi diferite. Scandalizată, femeia a făcut reclamaţie.

Elena Hârb, Director Gen Adjunct, Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare: „Am dispus ca doamna să nu mai aibă ce cauta în prejama copiilor, a fost luată în vizor de comisia de disciplină şi a fost sancţionată cu scoaterea din funcţie.”

Poliţiştii fac şi ei verificări şi au chemat-o la audieri pe îngrijitoarea suprinsă în timp ce lovea copilaşul.

Acest caz vine la câteva zile după ce o asistentă medicală de la spitalul din Târgovişte a trântit un bebeluş abandonat în timp ce îl hrănea. În faţa acestui val de agresivitate, psihologii spun că selecţia pentru un post în care sunt implicaţi copii ar trebui făcută mult mai complex.

Raluca Anton, psiholog: „De foarte multe ori, când vine vorba de angajări în companii, de exemplu, acum se trece printr-o serie de interviuri, unii trec prin trei, patru, cinci interviuri până când se face selecţia finală şi atunci un singur test nu ne face să ne dăm seama de dificultăţile pe care le are acea persoană, câtă toleranță are la frustrare, sigur că putem veni cu justificarea că oricine are o zi proastă, dar cu certitudine asta nu e o justificare pentru acest comportament.''

Pentru moment, părinţii copilului lovit la creşă nu au reclamat-o pe angajata violentă.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!