Ce a cumpărat o profesoară pentru a seduce un elev. Unde plănuiau să se întâlnească

Femeia poreclită Mrs Robinson, mamă a doi copii, a fost acuzată că a încercat să seducă un elev minor cu care plănuia să întrețină erlații sexuale, scrie The Mirror.

Milligan i-ar fi trimis minorului mai multe mesaje cu un conținut nepotrivit explicit, însă femeia neagă aceste acuzații.

Ba mai mult, Milligan, care profesează în învățământ de peste 20 de ani, a declarat că voia doar să-l ajute pe copil să-și învingă axietatea.

Femeia a mai adăugat că singură a realizat că a dat dovadă de un comportament nepotrivit și a închiriat camera de hotel tocmai pentru a-i explica băiatului acest lucru.

A SCHOOL teaching assistant booked a hotel room for her and a pupil aged 15, a court heard.

