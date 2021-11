Cazul tatălui care și-a înjunghiat fiicele gemene. Mărturiile șocante ale primului polițist care a ajuns la locul faptei

Apar alte elemente, cutremurătoare, în filmul crimei din orașul Roman. Primul polițist care a ajuns la locul tragediei a povestit ce a văzut.

Agentul, cu mulți ani de experiență, spune că nu poate uita imaginile de groază cu cele două copile de două luni și jumătate. Joi, medicii din Iași au anunțat că fetița care a scăpat are șanse mai bune acum de recuperare.

Agentul de poliție și un jandarm au fost primii care au ajuns la scena de groază. Una dintre gemene fusese deja ucisă.

„Auzeam țipete, strigăte și am văzut o femeie plină de sânge. Cu siguranță era mama copiilor și ne-a spus că a înjunghiat-o soțul și a agresat-o și că s-ar putea să fie și copiii în pericol pentru că s-a încuiat cu bebelușii în casă. Era și un echipaj de la salvare care ii acorda primul ajutor mamei”, a povestit polițistul.

Suspectul se baricadase în apartament și oamenii legii au fost nevoiți să spargă ușa.

„A apărut un domn care a spus că are un dispozitiv de deschis ușa. I-am permis să spargă ușa și am intrat cu multă grijă pentru că nu știam ce e înăuntru. L-am găsit în mijlocul camerei cu mâinile goale, plin de sânge. L-am imobilizat și l-am scos în hol. Când îl imobilizam am auzit strigătul asistentei să vină medicul. Am auzit strigătul mamei care mi-a trecut prin șira spinării. Am intrat înapoi în cameră și nu vă pot povesti scene de groază”, a adăugat polițistul.

Imediat, cadrele medicale au început să acorde primul ajutor copiilor. Chiar și jandarmii au făcut masaj cardiac unei dintre fetițe, după care au luat-o în brațe și au dus-o la ambulanță.

O rază de speranță în toată această tragedie vine totuși de la Iași, unde medicii au comunicat că fetița operată este în stare mai bună și respiră fără ajutorul aparatelor.

„Fetița de două luni este în Terapie Intensivă, este stabilă din punct de vedere hemodinamic și respirator, nu sunt schimbări majore în starea ei. Evoluția este favorabilă, până în acest moment. Având în vedere leziunea care a fost rezolvată, ne așteptăm să rămână până la 7-8 zile în ATI, după care o externam pe secția de Chirurgie”, a declarat dr. Lavinia Ionescu, medic AȚI la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Mădălina, mama copiilor, poartă încă pe corp urmele luptei în care a încercat cu disperare să salveze viața fiicelor ei și joi a fost la spital să vadă în ce stare este fetița care a supraviețuit. Femeia spune că indiferent ce pedeapsă va primi soțul ei, nu va fi suficientă să aline cumplita suferință prin care trece.