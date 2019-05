Cazul misterios al unei femei găsite moartă în casa unui bătrân. ”Era tânără, cu copii, cu bărbat”

O femeie în vârstă de 41 de ani a fost găsită fără suflare în locuinţa unui bărbat de 80 de ani, pe care l-a tot vizitat în ultimii 2 ani, în județul Bacău.

Un vecin al bătrânului a venit să îl ajute la treburi şi când a intrat în casă a găsit-o pe femeie fără viaţă. Bătrânul era confuz şi a negat că i-ar fi făcut ceva victimei.

Bătrânul în vârstă de 80 de ani locuieşte singur. Un vecin a venit să îl ajute la treburile din gospodărie şi i-a cerut bătrânului, care era în curte, ceva de mâncare. Acesta l-a trimis în casă, iar când a intrat a găsit-o pe femeie fără suflare.

Vecin: Am găsit-o moartă jos lângă pat. Mai departe eu am ieşit afară şi am sunat la 112 să vină poliţia.

Reporter: Pe el l-aţi întrebat ce s-a întâmplat?

Vecin: El nu recunoaşte, a zis că nu i-a făcut nimic, dar numai el ştie.

În casă au fost găsite urme de sânge, însă bătrânul neagă faptul că i-ar fi făcut ceva femeii, iar anchetatorii caută acum mai multe indicii. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă pentru necropsie.

Femeia locuia în altă comună, era căsătorită şi avea 3 copii. Potrivit vecinilor, ea l-a vizitat des pe bătrân în ultimii 2 ani.

Reporter: Se înţelegeau?

Vecină: Cred că se înţelegeau deoarece o primea aici. El e om în vârstă, ea e femeie tânără, cu copii, cu bărbat, stă aici într-o comună aproape.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate ce anume a dus la moartea femeii.

