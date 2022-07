Caz șocant la Brăila. O femeie de 76 de ani a fost violată de un adolescent de 15 ani

Cel care îi putea fi nepot locuiește într-un sat învecinat și a intrat peste victimă ziua în amiaza mare, cu intenția de a o jefui. Pentru că nu este la prima întâlnire cu legea penală, tânărul a fost prins repede de polițiști și se află acum în arest.

Localnicii din comuna Galbenu sunt șocați de cele întâmplate. Femeia de 76 de ani stă singură într-o casă de pe strada principală. Pentru că are o problemă la un picior, o vecină o îngrijește, de mai bine de un an. Duminică, la prânz, i-a dus de mâncare și a discutat cu ea.

Ioana Marcu, vecină: “Am venit cu sarmale i-am adus, le-a pus la fiert, am plecat, am lăsat-o în bună regulă, am vorbit cu ea. În rest am aflat de la doamna de aici că s-a întâmplat necazul care a fost. Am venit aici, nu am putut intra până aseară la ea că nu ne-a dat voie domnii polițai că a zis că vine cu câinele și după aia am venit, am pus-o în salvare la ora 10 și a dus-o la Brăila”.

Individul a intrat peste femeie în jurul orei 15. Era mascat și i-a cerut să îi dea banii. A găsit o mie de lei și, nemulțumit, a bătut-o și a batjocorit-o, apoi a fugit.

Tudora Motoc, vecină: “Am venit la ea, era pe patul ăla afară și a început să plângă că uite a venit unul mascat și m-a violat și m-a bătut, mi-a luat banii de sub fața de masă, 1 000 de lei. Și poliția a rămas.. ziceau băieții ăștia la post: "Bre, și noi am rămas surprinși, ziua în amiaza mare, se mai întâmplă, dar noaptea"”.

Agresorul are doar 15 ani, dar a mai avut probleme cu legea si a fost internat în mai multe centre pentru minori.

Adrian Crețu, viceprimar Galbenu: ”La nivel de comună băiatul respectiv a mai avut niște ieșiri din astea fără să fie chiar atât de grave, avea un comportament mai deșănțat, a fost dus și la anumite instituții de profil, de regulă, de fiecare dată pleca, fugea, în sfârșit revenea acasă perioade scurte dar niciodată nu am zis că poate crea asemenea probleme."

Cei de la Direcția pentru Protecția Copilului îl cunosc pe agresor și au încercat să intervină pentru a-i schimba comportamentul.

Simona Cimpoaie, DPC Braila: "În anul 2017, am primit sesizare privind săvârșirea unei fapte penale. Având în vedere că acesta nu răspundea penal, a fost instituită măsura supravegherii specializate, care presupune menținerea lui în familie, cu acordarea unor servicii de consiliere psihologică socială."

Insp. Elena Ostache, IPJ Brăila: "Polițiștii l-au reținut pe tânărul bănuit de comiterea faptei, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, fiind încarcerat în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Brăila. În cauză a fost întocmit dosar penal și sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie și viol."

Minorul va răspunde, de această dată, penal. El mai are 3 frați, cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani, care sunt în grija mamei. Victima lui a fost externată din spital, dar va avea nevoie de îngrijiri medicale și de consiliere.

