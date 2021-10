Caz șocant într-o comună din Buzău. Un bărbat, cercetat pentru profanare de cadavre, după ce și-a îngropat mama în curte

Caz șocant într-o comună din Buzău. Un bărbat de 51 de ani este cercetat pentru profanare de cadavre, după ce și-a îngropat mama în curtea din spatele casei și vreme de jumătate de an nu a suflat nimănui o vorbă despre moartea femeii.

Totul a ieșit la iveală când poștașul a refuzat să îi mai dea pensia mamei și a cerut să o vadă neapărat pe bătrână. În funcție de rezultatul necropsiei, ancheta s-ar putea complica, spun procurorii.

Femeia în vârstă de 91 de ani a murit în luna aprilie, după o lungă suferință, dar fiul ei nu mărturisit nimănui nimic. Spune că nu neapărat banii din pensie îl interesau, ci că voia să îi organizeze mamei sale o înmormântare așa cum se cuvine.

Fiul femeii decedate: ”A murit pe 27 și neavând bani și asta am îngropat-o aici, în grădină. S-a descoperit într-adevăr, a venit de la Criminalistică și am dat declarații. Să vedem acum, că a dus-o la legist, la medicul legist. Nu am omorât-o eu, nu nimic, că dacă o omoram eu sau ceva mă arestau imediat, nu mă lăsau în libertate.”

Bărbatul nu are serviciu, spun vecinii, și singura sursă de venit era pensia mamei.

Toată vara, când era întrebat, spunea că femeia ba e în pat, bolnavă, ba este internată în spital. În cele din urmă, poștașul din sat este cel care a sesizat că bătrâna lipsește de mai multă vreme și a refuzat să îi mai dea fiului pensia femeii.

La primele căutări, trupul neînsuflețit a fost găsit în curtea casei, sub un strat de frunze și pământ.

Vecin: ”El s-a dus să ia banii, că îi lua pensia ei și el a zis că nu mai știe, că baba e la spital, a mințit și poștărițele. Au venit să o vadă, a venit cu polițaii. Erau ușile închise. Era chiar la colțul casei mele, oleacă de groapă, cine știe ce i-a făcut, de ce nu a dus-o la o biserică, la un preot, păcatele lui astea.”

Vecinii sunt șocați de cele întâmplate și spun că ar fi putut să organizeze ei o înmormântare creștinească dacă ar fi știut de moartea bătrânei.

Vecină: ”De ce a făcut așa? Putea să ne anunțe și pe noi aici. Uite ce s-a întâmplat, a murit mama ca un câine. Și un câine ți-e milă de el, dar o mamă!”

Polițiștii așteaptă și urmările necropsiei, ca să afle exact cauza morții.

Ane-Marie Vrapciu, IPJ Buzău: ”În cauză se vor demara cercetări, urmând ca încadrarea juridică a faptei să se facă cu exactitate ulterior efectuării necropsiei.”

Bărbatul de 51 de ani va fi oricum cercetat pentru infracțiunea de profanare de cadavre. E posibil ca ancheta să se extindă și pentru acuzația de omor.