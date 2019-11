Caz șocant în Texas. O femeie și-a omorât cei trei copii, după care s-a sinucis

Ashley Auzenne, în vârstă de 39 de ani, pare să-i fi împușcat pe cei trei copii ai săi, cu vârste de 7, 9 și 11 ani, după care s-a sinucis, relatează ABC News.

Poliția a făcut descoperirea marți, după ce o rudă a cerut autorităților să verifice casa familiei. Anchetatorii au decoperit la fața locului și arma cu care s-au comis crimele.

În registrul judiciar se arată că femeia abia își finalizase divorțul de fostul soț.

Murvin Auzenne, bunicul copiilor: „Pierderea este devastatoare, aș fi vrut să îi am pe copii mereu în preajmă, erau fantastici".

Directorul de la Bonnette Junior High, școala unde unul dintre copii învăța, a declarat că vor fi elevii vor primi consiliere pentru a trece peste durerea pierderii colegului lor.

