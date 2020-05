Caz șocant în județul Sibiu. Un bărbat care s-a sinucis și-ar fi ținut mama decedată 3 săptămâni în casă: „A zdrobit-o”

Caz șocant în Mediaș, județul Sibiu, unde anchetatorii trebuie să stabilească împrejurările morții unei bătrâne care locuia cu fiul ei.

Procurorii bănuiesc că i-a ținut trupul neînsuflețit în casă timp de trei săptămâni, fără să anunțe decesul, iar când polițiștii i-au bătut la ușă, s-a baricadat înăuntru și, în câteva minute, și-a pus capăt zilelor.

Agenții, chemați de vecinii care au simțit mirosul greu ce răzbătea din apartament, au spart ușa, însă era deja prea târziu.

Femeia avea 86 de ani și locuia împreună cu fiul său, de 67 de ani. Când polițiștii au sunat la ușă, bărbatul le-a spus că bătrâna e plecată la țară, apoi s-a grăbit să se strecoare înapoi în casă. Agenții au insistat să li se deschidă, pentru clarificări, însă individul nu a mai răspuns. După ce pompierii au spart ușa, bărbatul a fost găsit mort înăuntru. Vecinii spun că cei doi, mamă și fiu, aveau o relație complicată.

Vecină: „A bătut-o și a zdrobit-o destul. Ea când venea poliția zicea: „Da domnule, nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu s-a întâmplat nimic.” Și noi vedeam cum o bate.”

Reporter: „Încerca să-l protejeze?”

Vecin: „Asta a fost, că l-a tot protejat, mult l-a protejat."

Vecină: „Mereau, ieșeau tot timpul împreună. O lua de mână, ieșeau tot timpul amândoi. Am întrebat pe fiu-so pe unde e, că nu o mai văd și o spus că e la Daneș. Că ea era de la Daneș. După un timp am simțit de două, trei zile mirosul ăsta insuportabil. Am vorbit între noi vecinii și am chemat poliția.”

Vecinii mai spun că în ultimele zile bărbatul a avut un comportament ciudat. Nu avea astâmpăr și a parfumat excesiv apartamentul.

Vecin: „El mințea în timpul ăla, spunea că e în Daneș. O dat și cu spray din ăla, să ascundă mirosul. Circula cam des, mergea jos, venea sus, nu avea astâmpăr deloc, era tot agitat."

Medicii legiști nu au putut stabili, în urma necropsiei, cauza morții femeii. E nevoie de analize amănunțite, căci trupul era în stare avansată de putrefacție. Și polițiștii caută indicii suplimentare, care să lămurească întreaga poveste.