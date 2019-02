Caz îngrozitor în Braşov. Copil obligat să se dezbrace şi umilit de alţi tineri. VIDEO

Caz oribil în Codlea, judeţul Braşov, unde un băiat de 14 ani a fost dus cu forţa într-o clădire abandonată, obligat să se dezbrace şi filmat în ipostaze umilitoare.

Înregistrarea a circulat câteva săptămâni printre copiii din oraş, şi cel puţin un părinte, revoltat, a arătat imaginile unui poliţist. Acesta însă nu a făcut nimic.

Abia luni, un grup civic, mobilizat pe Facebook, a reuşit să-i determine pe anchetatori să pornească o investigaţie.

Imagini şi detalii cu un puternic impact emoţional!

Imaginile surprind băiatul, gol puşcă, într-o încăpere mizeră. Se supune necondiţionat ordinelor pe care le primeşte de la cei care îl filmează. Postata pe diverse grupuri de tineri din oraş, filmarea a fost distribuită masiv în rândul elevilor.

Aurel Agachea, localnic: "A fost dus forţat acolo, este o clădire privată în centrul oraşului, unde a fost dus un copil forţat, dezbrăcat în pielea goală şi, cu siguranţă, n-a fost prima oară. Este şocant să vezi că un copil nevinovat şi este evident că nu este prima oară".

Câţiva părinţi care au văzut filmarea în telefoanele copiilor lor s-au revoltat. Unul dintre ei susţine că i-a avertizat pe poliţiştii din oraş şi chiar a arătat înregistrarea unor ofiţeri.

Părinte: "Primul lucru a fost să mă gândesc să le dau la poliţie, lucru pe care l-am şi făcut. Am sunat un prieten poliţist şi i-am trimis imaginile, iar urmările nu ştiu care au fost pentru că nu am mai întrebat, am avut totală încredere că poliţa se va autosesiza."

Dar, vreme de trei săptămâni, nimeni n-a pornit ancheta. Cercetările au demarat abia când un grup civic din oraş a stârnit vâlvă pe Facebook.

Alin Ivan, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov: "Există informaţii că persoane din Poliţia Codlea al fi ştiut dinainte, de trei săptămâni, de această întâmplare. După cum v-am spus, Poliţia Municipiului Codlea a intrat în posesia acestei înregistrării, urmează să se clarifice toate aspectele cu privire la acest eveniment".

În doar câteva ore politstii au reuşit să identifice atât victima, cât şi pe cei doi suspecţi. Aceştia din urmă au 15 ani şi sunt alevi la un liceu din oraş. Acuzaţiile rezultate după audieri sunt foarte grave.

Unii colegi ai băiatului susţin că nu e prima dată când este supus tratamentelor umilitoare. De ruşine sau de teamă, nu a spus nimănui nimic. Provine dintr-o familie destrămată, cu ambii părinţi plecaţi peste hotare. Acum este în grija unei bunici.

Cazul a intrat şi în atenţia Direcţiei pentru Protecţia Copilului Braşov şi, cel mai probabil, victima va intra într-un program de consiliere psihologică.