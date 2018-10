Căruță spulberată de un șofer adolescent beat. O copilă a ajuns la spital, în comă

În Suceava, cinci persoane, printre care doi copii, au fost internate, după ce un autoturism a spulberat o căruţă. O fată de 12 ani este în stare gravă, spun medicii.

Accidentul din judeţul Suceava s-a petrecut duminică noapte, în localitatea Stamate. Atelajul era condus de un tânăr de 19 ani. El le-a spus poliţiştilor că în căruţa mai erau o mătuşă şi copiii acesteia, când o maşină ar fi intrat pe contrasens şi i-a lovit în plin.

Localnic: "Pe partea asta venea căruţa şi nu ştiu ce s-a întâmplat... Şoferul a pierdut controlul şi a intrat în căruţă."

Reporter: "A pierdut controlul?"

Locanic: "Se pare că da şi a lovit căruţa în roata stânga din faţă. A sărit roată la căruţă. A venit din partea aia şi nu a frânat."

Pro TV

Localnic: "A intrat direct în căruţă. Uitaţi unde e căruţa şi unde e maşina!"

Cinci dintre cele şase persoane din căruţă au ajuns la spital. Printre victime se numără şi doi copii, o fată de 12 şi un băiat de 16. Copila este în stare atât de gravă, încât medicii nu se pot pronunţa deocamdată în privinţa şanselor ei de supravieţuire.

Localnic: "Fata aia mai mică, care a intrat în comă. Restul sunt cu picioarele rupte. Eu am venit după vreo cinci minute. Am auzit ţipând şi am venit repede."

După testare, poliţiştii au aflat că tânărul de 19 ani avea o alcoolemie de 0,27 la mie.

Căruţaş: "Nu mai ştiu nimic. Am ajuns în şanţ. Veneam din partea aia şi s-a izbit direct în mine.

Reporter: "Tu ai văzut maşina? "

Căruţaş: "Nu. Noi eram pe margine şi a intrat direct în noi."

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a se lămuri cauzele care au dus la producerea accidentului.

