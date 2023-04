Care sunt „unghiurile moarte” ale unui TIR. Sancțiunea primită de șoferul care a trecut peste o femeie, în Râmnicu Sărat

Scevențe care dau fiori au fost surprinse în Râmnicu Sărat. O femeie care traversa strada pe trecerea de pietoni a fost lovită și aruncată sub roțile unui camion, pentru că șoferul nu a văzut-o.

Victima se afla în ceea ce se numește „unghiul mort” al camionului - acea zonă unde pentru șofer vizibilitatea este zero, fără sisteme speciale. Ea a scăpat miraculos, fără nicio rană. Însă după un accident similar, o bătrână de 85 de ani din Cluj-Napoca a ajuns la spital.

Femeia în vârstă de 29 de ani, profesoară, încerca să traverseze strada - pe zebră - când camionul a lovit-o dur.

Secvențele au loc pe Drumul European 85, în orașul Râmnicu Sărat, în zona unei intersecții, la o oră la care traficul era aglomerat.

Camionul era oprit când victima a pornit de pe trotuar, dar șoferul nu a văzut-o și a început să înainteze când aceasta era aproape de mijlocul drumului.

Lovită de vehicul, tânara a căzut sub TIR, iar bagajul pe care îl avea în mână a ajuns sub roțile camionului. Șoferul a frânat brusc și câteva secunde mai târziu femeia a reușit să iasă teafără, pe brânci, de sub mașina de câteva zeci de tone.

Tânără: „Doamna a avut noroc. A avut zile de la Dumnezeu și a avut tărie de caracter ca să se scoată de sub mașină.”

Profesoara a refuzat să fie dusă la spital. Șoferul camionului - un bărbat din Suceava - a fost amendat și două luni nu mai are voie să urce la volan, chiar dacă a invocat unele circumstanțe atenuante.

Victima a traversat prin așa-numitul „unghi mort” al camionului. Șoferul unui vehicul de acest fel nu poate vedea - fără sisteme speciale - ce se întâmplă în fața pe o distanță de până la 6 metri și nici în dreapta - de unde venea femeia.

Iată ce ne-a explicat Virgil Jenaru - un șofer cu mulți ani în conducerea camioanelor: „Din poziția șoferului, colțul dreapta jos este un unghi mort. În urma multor accidente și evenimente, toate mașinile noi care sunt acum fabricate, pe stâlpul din dreapta este montată o oglindă care îți mărește unghiul de vizbilitate. Fără oglinda din stâlp, practic pietonul nu ai cum să-l vezi.”

Camionul care lovit-o pe victima nu avea montată o astfel de oglindă.

Patru zone din jurul unui camion sunt considerate „unghiuri moarte” pentru șoferii acestor vehicule. Pietonii, bicicliștii și celelalte mașini aflate în trafic ar trebui să le evite - spun polițiștii.

Marian Negoiță, profesor de legislație rutieră: „Pietonii trebuie să se asigure că traversarea străzii se face fără pericol pentru ei, să se asigure că toate vehiculele observă punctul carasteristic din traseu.”



Și totuși sunt încă mulți care nu țin cont de reguli. De pildă, o femeie de 85 de ani. Un camion a lovit-o pe o stradă din Cluj-Napoca în momentul în care încerca să traverseze prin fața lui - ca să ajungă la tramvaiul oprit în stație. Și ea a fost accidentată când se afla în acel „unghi mort”, iar acum se află la spital.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 24-04-2023 19:05