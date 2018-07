Cadavrul unui bărbat, descoperit plutind pe Bega. Poliţiştii au deschis o anchetă

O descoperire şocantă a fost făcută, luni la prânz, în Timişoara. Trupul neînsufleţit al unui bărbat plutea pe raul Bega în apropierea gării din oraş. Pompierii şi poliţiştii au fost chemaţi imediat la faţa locului.

Câţiva muncitori care lucrează la reabilitarea podului din zona au fost cei care l-au observat pe bărbat în apă. Iniţial, au încercat să îl scoată singuri de acolo, însă nu au reuşit. Drept urmare au sunat la 112 şi un echipaj de pompieri a venit la faţa locului.

Au folosit o barcă şi au scos trupul din apă. În zona ajunsese şi o ambulanţă SMURD, însă nu mai puteau face nimic pentru bărbat, pentru că era evident că murise de câteva zile. Iniţial, nu se cunoştea identitatea victimei.

Apoi poliţiştii au găsit un act de identitate în buzunarele hainelor. Au constatat că victima avea 64 de ani şi este din localitatea Giroc, de lângă Timişoara.

Alarma a fost dată, luni, la prânz de câţiva oameni care lucrează în zonă.

Martor: "Am zis către colegi: bă, vedeţi că e om mort pe apă şi ăştia nu credeau că e mort, nu-i om şi ne-am băgat pe sub pod acolo pe schelă şi atunci era cu faţa în jos şi se vedea părul. Atunci am sunat la 112. Au venit salvarea, pompierii".

Martor: "Dincolo venea dinspre piaţa venea încoace şi aici l-or apucat pompierii cu asta şi l-am adus noi la mal cât am putut"

Este greu de spus în acest moment cum a ajuns bărbatul în locul unde a fost găsit. Este probabil că apa să îl fi purtat până în zona gării. Poliţiştii urmează să refacă traseul din ziua în care a murit.

Femeie: "S-au chinuit pompierii şi l-au tras la mal şi încolo nu ştim nimica"

Femeie: "O sunat de dincolo, cei care lucrau acolo. Eu am venit din partea aia şi am văzut că sună din partea cealaltă."

Trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală. Doctorii vor stabili cu exactitate cauza morţii. Şi poltistii au deschis o anchetă pentru a stabili în ce împrejurări s-a petrecut totul. Deocamdată a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.