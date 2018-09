Cadavrele mai multor copii și femei, descoperite într-o locuință. Gestul făcut de criminal în fața polițiștilor

Autoritățile au descris acest incident ca fiind unul ”tragic”, însă nu există preocupări privind siguranța cetățenilor. Trupurile neînsuflețite sunt a unor femei și copii.

Oamenii legii au descoperit cadavrele, după ce un bărbat s-a prezentat la sediul poliției din oraș.

Suspectul, un bărbat în vârstă de 20 de ani, se află acum în custodia poliției. Nu se știe momentan dacă avea sau nu legături cu vitimele, scrie BBC.

Huge police presence in Bedford this afternoon. Both Coode and Moore streets cordoned off and major crime scene set up. Details at 6 on @9NewsPerth pic.twitter.com/JIM6c7fWVV