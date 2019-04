Biletul de adio al unei fete violate de 2 tineri. Ce a dezvăluit în scrisoare

Facebook

Cassidy Trevan s-a sinucis, după ce a fost violată de mai mulți tineri în 2015, pe când avea doar 15 ani. La patru ani de la moartea sa, mama victimei a publicat mesajul de adio al adolescentei.

Linda Trevan a povestit că, de la moartea adolescentei, nu s-a mai atins de camera adolescentei, aducându-i astfel un ultim omagiu fiicei sale, scrie Mirror.co.uk.

Abia când a început să se pregătească pentru a se muta din casă a descoperit un bilet de adio lăsat de fetiță, înainte de a se sinucide.

În bilet, Cassidy a descris chinurile suferite, după ce a fost violată de doi tineri, în Springvale South, o suburbie australiană.

Ce a dezvăluit în scrisoare

În scrisoare, adolescenta a dezvăluit că „toată școala a auzit tot felul de povești, până și profesorii știau. Oameni pe care nu-i cunosc mă jigneau pe Facebook. Am schimbat școli, m-am mutat din oraș, dar umilirile au continuat. Am fost violată. Chiar și după un an și jumătate am coșmaruri”.

