Bebeluș găsit mort într-o mașină, după ce a fost lăsat să se hrănească singur

În urma necropsiei s-a descoperit faptul că Alex Masters s-a înecat, acesta având lapte în plămâni, după ce naşa sa, Claire Sawyaer, a recunoscut că a aşezat biberonul plin pe o pătură, pentru a îi fi mai uşor copilului să se hrănească, conform The Sun

Incidentul a avut loc în timpul nopţii, când Alex a început să plângă, iar femeia i-a oferit biberonul.

Totuşi, aceasta a adormit pe bancheta din spate, fară să îl supravegheze, iar a doua zi băieţelul avea buzele învinețite şi a fost transportat la spital, unde a murit.



Coroner in warning to parents after four-month-old baby choked to death after being left alone with propped bottle https://t.co/qIJ14DCAhU