Bebeluș de 2 luni găsit mort de mama lui: "Era rece. Nu l-am dus la doctor"

Moarte suspectă într-o familie sărmană din Dâmboviţa: un bebeluş de două luni a fost găsit mort, luni dimineaţă, de către mama lui.

Femeia îşi creştea cei doi copii într-o casă fără electricitate şi căldură, iar cel mic nu avea certificat de naştere şi nu a fost văzut de medic decât la naştere. Poliţiştii, dar şi asistenţii sociali, anchetează moartea bebeluşului, şi condiţiile în care creşte celălalt copil al tinerei.

Femeia este casnică şi locuieşte împreună cu soţul şi cu cei doi copii ai lor, o fetiţă de un an şi jumătate şi bebeluşul, de două luni. Bărbatul este plecat la muncă, iar copiii se aflau în grija mamei, de 20 de ani. Dimineaţa, femeia a observat, şocată, ca pruncul nu mai suflă!

Sabina Burdujan, mama bebeluşului decedat: "M-am trezit de dimineaţă, am vrut să îl schimb de pampers, l-am văzut că era rece, m-am speriat şi am sunat la ambulanţă. Nu l-am dus la doctor pentru că nu avea absolut nimic, doar colici. Nu a avut nicio problemă de sănătate să îl duc la medic. Plus de asta nu are nici certificat pentru că am buletinul expirat."

Vecinii povestesc însă că femeia nu ar fi avut grijă de cei doi copii, iar condiţiile în care erau crescuţi micuţii sunt extrem de grele.

Citește și Bebelușul care cântărea 268 de grame la naștere a fost externat. Ce spun părinții

Virginia Dinică, vecină: "Ar fi bine să o ia statul, domne, păi a căzut mai alaltăieri din cărucior copilul ăla. Ea îl împingea."

Reporter: "Nu avea grijă?"

Vecină: "Nu avea. Plecă, îi lăsă în curte."

Ghiorghița Neculae, vecină: "Acum a plecat soţul ei, că dacă nu pleca, poate nu murea. Nu lemne, nu lumina, ce să facă ea, nu serviciu, ce să facă ea, săraca amărâtă."

Reporter: "Cu ce se încălzea?"

Vecină: "Cu nişte crăci de la vie."

Marian Ene, vecin: "Dacă ai un copil ai o responsabilitate. Din păcate, vedeţi condiţiile care sunt acolo. Tatăl lui e plecat la muncă în Germania. Nu trebuia să plece să lase doi copii mici în condiţiile pe care le-aţi văzut şi dumneavoastră."

Corpul neînsufleţit al bebeluşului a fost dus la medicină legală, la Târgovişte, pentru autopsie. Ulterior se va stabili cu exactitate ce i-a provocat moartea pruncului.