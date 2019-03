Bătrână lovită de maşină când traversa neregulamentar. Reacţia şoferului

Pro TV

Sfârşit tragic pentru o femeie din Maramureş. Aceasta a fost lovită de o maşină după ce a traversat printr-un loc nepermis.

Medicii care au ajuns la faţa locului n-au mai putut decât să constate decesul.

Femeia a a ales să treacă strada neregulamentar un bulevard intens circulat din Baia Mare, deşi la câţiva metri distanţă era o trecere de pietoni. Tânărul în vârstă de 21 de ani, aflat la volan, povesteşte că aceasta i-a apărut brusc în faţa maşinii.

"Mi-a sărit în faţa maşinii, îmi bătea şi soarele în ochi am frânat, am virat la stânga s-o ocolesc şi am lovit-o cu artea dreaptă a maşinii. După ce a căzut n-am mai putut decât să sun la salvare, la poliţie”, spune conducătorul auto.

Şoferii aflaţi în trafic îi dau dreptate tânărului. "Din partea stângă de după un taxi, i-a sărit în cale. Mai mult nici el nu cred că a avazut că bătea soarele direct în faţă."

Poliţiştii sosiţi la faţa locului l-au testat pe şofer şi nu cosnumase alcool. Corpul neînsufleţit al femeii a fost transportat la morga spitalului din Baia Mare.

Agent Ionel Filip, Biroul Rutier Baia Mare: "Se pare că e vorba de o traversare neregulamentară. O persoană de sex feminin s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis şi a fost surpinsa către un autoturism ce circula spre strada Culturii."

Oamenii legii au deschis pe numele şoferului un dosar penal pentru ucidere din culpă.

