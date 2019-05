Bătrân călcat când traversa pe roşu, în Capitală. "Vă daţi seama că am dat peste el"

Pro TV

Un pieton a fost lovit joi seară de o mașină pe trecere, în sectorul 5 din Capitală.

Pietonul ar fi traversat pe culoarea roșie a semaforului. Bărbatul de 64 de ani a suferit răni și a fost transportat la Spitalul Universitar.

"Nu s-a asigurat, l-am claxonat, am pus frână, dânsul a continuat să meargă. Eu am fost pe banda 1. Am încercat să-l evit, dacă a tot continuat să meargă vă daţi seama că am dat peste el”, spune conducătorul auto.

Şoferul în vârstă de 26 de ani a fost supus probei cu etilotestul și nu consumase băuturi alcoolice. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

