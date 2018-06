Bărbații din Olt, care ar fi răpit și violat o fată de 13 ani, reținuți

Întâmplare şocantă în judeţul Olt, unde o adolescentă de 13 ani a fost răpită şi violată de trei indivizi. Suspecţii au fost identificaţi rapid de poliţişti şi au fost reţinuţi.

Indivizii au acţionat ziua în amiaza mare. Fata plecase la magazin, să cumpere pâine. Pe drum însă, a fost abordată de cei trei invizi şi a fost băgată cu forţa într-o maşină şi dusă pe un câmp de la marginea localităţii. După ce au batjocorit-o, bărbaţii au abandonat-o.

Între timp, mama fetei sunase la 112. O vecină văzuse momentul când fata a fost târâtă în maşină şi i-a povestit totul. Polițiștii şi medicii au găsit-o pe biata copila pe câmp. A primit acolo ajutor medical de la echipajul SMURD. În ceea ce-i priveşte pe cei trei suspecţi, aceştia sunt deja reţinuţi, iar marți magistraţii de la Judecătoria Caracal vor decide dacă îi arestează preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Suspecţii, toţi dintr-o localitate învecinată, au vârste cuprinse între 21 şi 29 de ani. Au prins-o pe fată când se ducea să cumpere pâine.

”A plecat după pâine, în centru. O fată a văzut când a băgat-o în maşină. M-am dus repede și am sunat la 112. A venit Poliţia aici, în centru, și am plecat la vale, să căutăm fata”, a spus mama fetei.

După câteva ore de căutări, fata a fost găsită la marginea localităţii, pe un câmp.

”Fata era plină de sânge, au luat-o în mașina SMURD-ului”, povestește mama.

Familia unuia dintre suspecţi susţine că acesta ar fi fost doar şofer pentru ceilalţi amici.

Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt IPJ Olt: ”În urma activitaților desfășurate de polițiști au fost identificați 2 barbați cu vârste de 21 ai 24 de ani, care ar fi luat-o pe minoră de pe stradă cu forța, deplasându-se pe un câmp unde bărbatul de 24 de ani ar fi violat-o. De asemenea, acesta ar fi chemat un bărbat de 29 de ani, care, la rândul său, ar fi violat-o.”

Adolescenta urmează să fie consiliată de psihologii Direcţiei pentru Protecţia Copilului.

Virginia Popescu, asistent social Primăria Osica de Jos: ”Astăzi am venit să facem ancheta socială, să vedem ce s-a întâmplat. Oricum, noi cunoaștem această familie, este beneficiară de ajutor social, are 5 copii. În urma acestui incident, noi am luat legătura și cu Protecția Copilului.”

Celor trei suspecţi li se aduc acuzaţii de lipsire de libertate şi viol.

