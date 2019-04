Bărbat ucis în timp ce le plătea mesele celor săraci și împărțea bancnote de 20 de dolari

iStock

Craig Brewer, un bărbat de 41 de ani, a fost împușcat mortal în fața unui restaurant, în timp ce le plătea consumația mai multor persoane și împărțea bancnote de 20 de dolari.

Potrivit polițiștilor din comitatul Alachua, în imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate vedea cum victima are o altercație cu o cunoștință a suspectului, care ar fi fost supărată că Brewer nu i-a dat și ei bani, scrie ABC News.

Ezekiel Hicks, un bărbat de 25 de ani, a intervenit în discuție și a devenit agresiv cu victima. La scurt timp, el a ieșit din restaurant și s-a întors cu un pistol, cu care l-a împușcat pe bărbat în cap.

„Martorii spun că erau atât de aproape și, totuși, prea departe ca să schimbe modul în care s-a încheiat incidentul. A escalat de la o altercacție verbală la omucidere în doar câteva minute”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției din Alachua.

Hicks a fost arestat în parcare, unde el și-a recunoscut fapta.

„Cazul va continua zile, chiar săptămâni, până facem mai multe audieri. Dar este foate clar. Din toate anchetele la care am participat, foarte rar am văzut un incident filmat de la cap la coadă și care se încheie cu o crimă. În doar câteva minute am primit un apel de la restaurant”, a mai spus oficialul.

Bărbatul de 25 de ani a fost reținut, fiind acuzat de port de armă fără permis și crimă cu premeditare.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer