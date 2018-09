Bărbat prins sub tractor, la cules de mere. "A fost strivit ca într-o menghină"

Pro TV

Accident cumplit în judeţul Dâmboviţa. Un bărbat în vârstă de 43 de ani este în stare critică la spital după ce a fost strivit de tractorul pe care îl conducea.

Până la sosirea salvatorilor, sătenii care se aflau în zona au sărit în ajutorul ranitului şi l-au scos dintre fiarele utilajului. Bărbatul în vârstă de 43 de ani îşi luase liber de la serviciu şi muncea într-o livadă cu meri, aflată pe un deal din localitatea Bărbulețu. După ce a încărcat tractorul cu mai multe lăzi, a vrut să meargă acasă, însă, la un moment dat utilajul s-a dezechilibrat şi l-a prins că într-o menghină.

Totul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale sătenilor aflaţi la cules de mere. Aceştia i-au sărit imediat în ajutor.

"Am auzit ţipând, am venit cât am putut de repede, am ajutat cum am putut, am săltat, am ridicat, l-am scos până la urmă", spune un martor. "Greutate, l-a împins acolo şi a venit pe el. Pantă prea mare, prea abruptă".

Bărbatul a fost grav rănit la cap, la mâini şi la picioare. A fost preluat de un echipaj de la ambulanţa şi transportat de urgenţă la spital. Medicii spun că fac tot ce este omeneşte posibil să îl ţină în viaţa. Şoferul, tatăl a două fete, avea permis de conducere şi nu consumase alcool înainte să se urce la volan.

Citește și Ce au descoperit polițiștii despre șoferul de tractor care a provocat accidentul din Buzău

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer