Bărbat găsit mort în fața casei, cu o rană la gât, în Vaslui. Ce s-ar fi întâmplat înainte

Polițiștii din Vaslui sunt în alertă după ce un bărbat de 32 de ani dintr-o localitate din județ a fost găsit duminică noapte mort în fața casei.

Omul, cu o rană gravă la gât, nu a mai putut fi salvat de medici. Polițiștii au împânzit zona și au adunat probe pentru a-l prinde pe făptaș, dar, deocamdată, fără rezultat.

Alarma s-a dat înainte de miezul nopţii, când o femeie a sunat la 112 şi a anunţat că soţul ei zace într-o baltă de sânge în faţa casei din localitatea Bârzești.

"L-a omorât, l-am găsit în şanţ. Când am venit eu, era în şanţ. L-au excitat şi mort, mort. Sânge pe stradă."

"Când am ieşit din casa am auzit ţipete la deal. Am văzut doi care alergau după el, dar nu i-am cunoscut. Când am auzit ţipând mi-am dat seama, nu ştiu cine sunt cei doi şi de la ce a plecat întâmplarea asta."

Medicii l-au găsit pe bărbatul de 32 inconştient, iar încercările lor de a-l salva au fost în zadar.

Dan Ungureanu, purtător de cuvânt SAJ Vaslui: "Au găsit pacientul fără semne vitale şi cu leziuni incompatibile cu viaţa. Mai exact, pacientul avea o plagă în jumătatea dreaptă a gâtului, cu exangvinare masivă. Nu s-a putut face nimic, a fost declarat decesul."

În scurt timp, zona a fost împânzită de poliţişti, care au început cercetările pentru a afla ce s-a întâmplat. Localnicii povestesc că duminică, în sat, a fost organizată o petrecere, la care au fost chemaţi şi lăutari. Iar scandalul care s-a încheiat tragic ar fi izbucnit din cauza muzicii.

Omul muncea în străinătate pentru a-şi construi o casă, iar apropiaţii spun că nu a mai fost implicat în conflicte.

Bărbatul era aşteptat acasă de doi copii mici.