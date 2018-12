Bărbat găsit mort în bazinul decantor din gospodărie. Cum s-a petrecut tragedia

Vremea rea a făcut şi o victimă colaterală. Un bărbat din Mureş a murit înecat într-un bazin decantor din curtea gospodăriei. Se pare că omul a alunecat în timp ce încerca să cureţe zăpadă şi a căzut în canal.

Trupul bărbatului a fost descoperit abia marți dimineaţă de soţia lui venită de la lucru. Femeia a alertat autorităţile dar pentru victima era prea târziu.

Tragedia s-a petrecut în localitatea Sântioana de Mureş. Bărbatul de 58 de ani era singur acasă şi s-a apucat să cureţe zăpadă din curte.

Cpt. Gagyi Mihai, comandant detaşament Pompieri Târgu Mureş: "Colegii ajunşi la locul inteventiei au constata că în fântână unei gospodarii se afla o persoane de sex masculine în vârstă de 58 de ani care era decedat."

Vecină: "Când am venit să mătur zăpadă am văzut că au venit pompierii, am întrebat ce s-a întâmplat au zis că a căzut în fântână."

Soţia lui care lucra în tura de noapte a ajuns în această dimineaţă acasă şi l-a găsit fără suflare. Din primele cercetări se pare că omul din neatenţie s-a împiedicat şi a căzut în canalul de colectare.

Poliţiştii au deschis o anchetă şi încearcă să afle mai multe pentru a pune cap la cap evenimentele din acest caz. Cadavrul a fost transportat la Institutul Medico legal din Târgu Mureş pentru efectuarea necropsiei.