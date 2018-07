Bărbat din Maramureș, mort după ce mașina în care dormea a ars

Pro TV

Sfârşit cumplit duminică dimineața pentru un bărbat de 55 de ani din Maramureş.

Omul a murit după ce maşina în care dormea a ars. Când au văzut vehiculul cuprins de flăcări, atât rudele, cât şi vecinii au sărit să-l salveze, dar era prea târziu.

Vecin: "Am mers în casa să-mi iau stingătorul am fugit repede 100 de metri am dat cu stingătorul, am stins 1, 2 metri de flacără. Omul ăla dormea acolo pe spate, l-am văzut, mă gândesc că a murit intoxicat cred. "

Radu Rât, ISU Maramureș: "Incendiul se manifestă cu violenţă prezentând pericol de extindere şi la casa proprietarului. În foarte scurt timp s-a result lichidarea incendiului."

Vecinii povestesc că, după o ceartă cu soţia, bărbatul a decis să doarmă în maşină din curtea casei - o autoutilitară în care obişnuia să stea pe timpul verii.

Ar fi adormit cu ţigara aprinsă, iar focul a cuprins cu repeziciune vehiculul.

Trupul neînsufleţit al victimei a fost transportat la morgă, iar poliţiştii încearcă acum să lămurească toate detaliile tragediei.

