Bărbat desfigurat cu pietre de un tânăr care păştea caprele. Soţia :"Nu mă puteam uita la el"

Scandal într-o comună din judeţul Bacău. Un bărbat de 63 de ani a ajuns la spital plin de sânge, după ce a fost atacat cu pietre, de un tânăr din vecini, care intrase cu turma de capre pe pământul săteanului.

Bărbatul de 63 de ani povesteşte că, atunci când tânărul de 27 de ani, a venit cu turma de capre pe proprietatea lui, fără să-i ceară voie, s-a supărat şi i-a atras atenţia. În acel moment, tânărul şi-a ieşit din fire şi l-a atacat cu pietre, spune victima.

Omul a încercat să se ferească, dar a fost lovit în zona capului şi s-a prăbuşit la pământ. Un nepot l-a găsit plin de sânge şi a anunţat-o pe soţia acestuia, care a sunat la 112. Bărbatul a fost dus în stare gravă la spital, dar medicii au reuşit să-l stabilizeze.

Din păcate omul va rămâne cu cicatrici pe faţă, din cauza loviturilor puternice. Poliţia face acum cercetări şi a deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violente.

"Caprele erau aici în grădină. Au venit pe aici intră şi în porumb peste tot. Pe aici au ros şi pomii la vecini. Acolo a dat cu bolovanul. A intrat după el. S-a ferit de câteva ori dar când l-a lovit în gură, a stat mort jos", spune soţia victimei

Proprietarul terenului spune că-l cunoaşte pe tânăr, dar nu se gândea că va deveni atât de violent, după o simplă observaţie.”A intrat cu caprele lui la mine şi l-au ameninţat şi pe vecinu' cu securea. Au intrat caprele în grădina la mine ai am auzit câinele lătrând. Am luat un băţ şi am alungat caprele şi el m-a bătut cu bolovani."

Soţia victimei povesteşte că s-a îngrozit când şi-a văzut bărbatul plin de sânge.

"S-a dus în livada să alunge caprele la cetăţeanul respectiv şi ăla l-a luat cu bolovani. S-a ferit dar un bolovan l-a prins în faţă. Era groaznic şi nu mă puteam uita la el. Îi atârna buza în jos. Cu vecinul ăsta toată lumea are necazuri. Nu au pământ, nu au nimic", spune soţia victimei.

Bărbatul a ajuns la spitalul municipal din Oneşti, unde a rămas internat. Tânărul agresiv este cercetat pentru loviri sau alte violente. Dacă victima va avea nevoie de un număr mare de zile de îngrijiri medicale, încadrarea juridică se va modifica, iar pedeapsa va fi mai aspră.

