Bărbat atacat de o ursoaică, după ce a împușcat-o într-un picior. Cum s-a sfârșit totul

Oficialii canadieni investighează un caz petrecut în urmă cu câteva zile, după ce o ursoaică cu pui a invadat proprietatea unei familii, iar soțul a tras mai multe focuri de armă pentru a-și salva familia.

Membrii familiei au dat peste o ursoaică cu trei pui chiar în apropiere de curtea lor, iar pentru a-i speria, bărbatul a tras câteva focuri de armă pentru a speria animalele.

Inițial, a tras două focuri de armă în aer de avertizare, dar fiara a alergat înspre el pentru a-l ataca, prin urmare bărbatul a tras direct în animal, pentru a-l opri.

”De îndată ce am făcut asta, s-a prăbușit la pământ, apoi s-a ridicat și a venit spre mine”, povestește bărbatul, potrivit Daily Mail.

În imaginile surprinse de soția bărbatului, se observă cum ursoaica se îndreaptă spre acesta cu o viteză amețitoare.

Bărbatul a scăpat cu viață, pentru că după ce a împușcat fiara, a avut suficient timp să se adăpostească.

”Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să o împiedic. Tot ce am vrut să fac a fost să o sperii. Am intrat în casă, am tras ușa, apoi ursoaica s-a întors la puii ei”, a mai spus acesta.

