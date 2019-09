Bărbat atacat chiar în fața casei, la Vaslui: „E rău tineretul ăsta, dau cu cuţitul”

Crimă îngrozitoare într-un sat din Vaslui. Un bărbat de 32 de ani a fost găsit în noaptea de duminică spre luni în agonie, în fața casei, cu hemoragie puternică, din cauza unei răni grave la gât.

În ciuda eforturilor medicilor chemaţi în ajutor, omul nu a mai putut fi salvat. Criminalul a fugit imediat după ce şi-a înjunghiat victima, iar după câteva ore de căutări poliţiştii au reuşit să prindă principalul suspect, un tânăr de 21 de ani.

Alarma s-a dat înainte de miezul nopţii, când o femeie a sunat la 112 şi a anunţat că soţul ei zace într-o baltă de sânge în faţa casei din localitatea Bârzeshti.

Bărbat: „L-a omorât, l-am găsit în şanţ. Când am venit eu, era în şanţ.”

Bărbat: „Când am ieşit din casă, am auzit ţipete la deal. Am văzut doi care alergau după el, dar nu i-am cunoscut. Când am auzit ţipând mi-am dat seama, nu ştiu cine sunt cei doi şi de la ce a plecat întâmplarea asta."

Medicii l-au găsit pe bărbatul de 32 inconştient, iar încercările lor de a-l salva au fost în zadar.

Dan Ungureanu, purtător de cuvânt SAJ Vaslui: „Au găsit pacientul fără semne vitale şi cu leziuni incompatibile cu viaţa. Mai exact, pacientul avea o plagă în jumătatea dreaptă a gâtului, cu exangvinare masivă. Nu s-a putut face nimic, a fost declarat decesul."

În scurt timp, zona a fost împânzită de poliţişti, care au început cercetările pentru a afla ce s-a întâmplat. Localnicii povestesc că duminică, în sat, a fost organizată o petrecere, la care au fost chemaţi şi lăutari. Iar scandalul care s-a încheiat tragic ar fi izbucnit din cauza muzicii.

Bărbat: „Au venit doi muzicanţi de la Fâstâci şi au zis că e crimă de om, să îi primesc în ogradă că le-au luat banii, ştiau, cred, ca să doarmă la mine. Eu am zis nu, că am fete, mari."

Femeie: „O dat acolo la întuneric şi acolo l-o... doi lăutari au fugit, trei au plecat pe altă parte, din cauza lor. E rău tineretul ăsta, dau cu ghioaga, cu cuţitul. Nu se uită."

Omul muncea în străinătate pentru a-şi construi o casă, iar apropiaţii spun că nu a mai fost implicat în conflicte.

Bărbat: „Are şi doi copii, a lucrat, a fost şi în străinătate să îşi facă casa să îşi întreţină familia. Uitaţi ce s-a întâmplat de la nimic. Era un copil extraordinar. Un copil care avea grijă de familie."

Femeie: „A fost scandal aici, ca între băieţi, nu ne-am aşteptat să se omoare."

Bărbatul era aşteptat acasă de doi copii mici.

Tânărul de 21 de ani este dintr-o altă comună şi venise în satul victimei ca să petreacă. Toată ziua de duminică, în localitate au cântat lăutarii pe uliţe, de Sfânta Maria. La final, tânărul s-a oprit în bar.

Acolo s-a întâlnit cu victima, pe care nu o cunoştea. Cei doi s-au luat la ceartă şi, cum suspectul băuse mult, situaţia a degenerat rapid. Acum nici nu-şi mai aminteşte motivul scandalului dintre ei. Individul povesteşte că după crimă, a mers la întâmplare pe drumuri.

Aşa a fost găsit, într-o altă comună, de poliţiştii care-l căutau în toată zona. Acum tânărul este în arest şi riscă să fie arestat preventiv, dacă magiostratii vor considera că este periculos.

