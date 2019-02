Atac șocant în Țara Galilor. Un atlet fără brațe și-a înjunghiat tatăl cu foarfeca

Rory O’Connor și tatăl său Kevin au avut o ceartă, în urma căruia el a folosit o foarfecă pe care a ținut-o între degetele de la picioare, ca să își rănească tatăl. În instanță, el și-a motivat fapta spunând că tot ce a făcut a fost să se apere, după ce bărbatul l-a amenințat, scrie Metro.

O’Connor, care participă la competiții sportive internaționale, poate face numeroase activități cu picioarele, cum ar fi să se spele singur, însă părinții au început să fie îngrijorați când a început să poarte asupra lui arma.

This is Wales: Man with no arms who swam for Wales stabbed his own dad using blade held between his toes. ‘Remarkable’ Rory O’Connor, who swam competitively at international level, took to carrying a weapon after being threatened in a separate incident pic.twitter.com/OVbQKWLDxu