Arhiepiscopia Tomisului, acuzată că îmbălsămează morţi într-un garaj. "Miroase ciudat"

Este scandal în Constanța, unde mai mulţi oameni acuză Arhiepiscopia Tomisului că îmbălsămează morţi în garajul unei case.

Aceştia au alertat autorităţile că acolo sunt aduse cadavre noaptea, iar mirosul este greu de suportat. Au fost dezvăluite şi fotografii în care se observă câteva persoane care cară coșciuge şi cruci pregătite pentru înmormântări.

Reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului resping acuzaţiile şi susţin că nu există dovezi care să demonstreze că acolo este o morgă ilegală.

Oamenii care stau la o casă administrată de Arhiepiscopia Tomisului şi lăsată în grija unui preot, susţin că au ajuns la capătul puterilor şi nu mai suportă mirosul de cadavru care răzbate din garaj.

Ei au fotografiat şi două maşini parcate în faţa curţii, în care se aflau sicrie - dar goale.

Localnică: "A început să şi miroasă a ceva ciudat şi l-am întrebat...mă ce tot cari şi numai noaptea...la două noaptea, noaptea orbăcăie la garaj."

Reporter: "Ce bănuiţi că se întâmplă doamnă?"

Localnică: "Că aduce şi face mortul de la A la Z."

Vecinii au făcut reclamaţie la poliţie.

Localnic: "Spală morţi şi a recunoscut la poliţie că noi am reclamat. De circa un an, doi ani, fac trafic cu sicrie şi astea, şi în timp am surprins şi un mort la poartă. Are unul sau mai multe capace frigorifice pe care le cară în permanenţă, când vine, vine cu prosop agățat de maşină."

Administratorul celui mai mare cimitir din Constanța spune că au fost cazuri în care maşinile care transportau cadavre, chiar şi la o slujbă de înmormântare, nu aveau autorizaţie şi nu au fost primite în cimitir. Bărbatul nu poate confirma, însă, dacă printre ele se numără şi autoturismele din fotografii.

Dumitru Drăhici, administratorul Cimitirului Central: "Eu nu ştiu, nu ştiu nimic de aşa ceva... Nu ştiu ce fel de maşini sunt sau a cui firmă poate să fie."

Reporter: "Aţi avut situaţii în care au venit maşini fără aceste autorizaţii de la diverse societăţi?"

Dumitru Drăghici, administratorul Cimitirului Central: "Au venit, dar nu i-am primit."

Casa aparţine Arhiepiscopiei Tomisului, care ulterior a concesionat-o unui preot.

Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului: "Practic este a noastră, dar dată în grija părintelui şi acel spaţiu a fost concesionat pentru a funcţiona ca depozit de obiecte funerare. E posibil ca oamenii să fi văzut sicrie, cruci şi alte obiecte funerare, să se fi speriat şi să se fi născut o confuzie. Am stat de vorbă cu părintele administrator, faptele nu există, nu se dovedesc."

Poliţiştii spun că ţin sub supraveghere adresa indicată de vecini, dar până acum nu au descoperit nicio ilegalitate. La rândul lor, medicii de la Direcţia de Sănătate Publică susţin că imobilul nu are autorizaţie specială pentru servicii de îmbălsămare.

